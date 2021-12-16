Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi!

İngiltere Premier Lig'de 4 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.



İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Covid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.



Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.



Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.





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