Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın (1 Şubat) derbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

Haber; AA
Potada derbide Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek
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31 Ocak 2020 16:11
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın (1 Şubat) derbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.

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