Porto, Farioli yönetiminde galibiyetle başladı

Portekiz Ligi ilk hafta kapanış mücadelesinde Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto ve Guimaraes karşılaştı.
Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip Porto, Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 12. Dakikasında Borja Sainz'in asistinde Pepe topu ağlarla buluşturdu ve Porto 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte 32. Dakikada Samu Aghehowa sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı Porto'nun 2-0'lık üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.
Porto'da Samu Aghehowa 79. Dakikada fileleri tekrar havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve Porto, Guimaraes'i 3-0 yenerek Portekiz Ligi'nde ilk haftaya 3 puanla başladı.