12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Porto, Farioli yönetiminde galibiyetle başladı

Portekiz Ligi'nde ilk hafta kapanış maçında Guimaraes'i konuk eden Porto, yeni teknik direktörü Francesco Farioli yönetiminde sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sezona 3 puanla merhaba dedi.

calendar 12 Ağustos 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: fcporto.pt
Portekiz Ligi ilk hafta kapanış mücadelesinde Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Porto ve Guimaraes karşılaştı.

Dragao Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip Porto, Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 12. Dakikasında Borja Sainz'in asistinde Pepe topu ağlarla buluşturdu ve Porto 1-0 öne geçti.



Ev sahibi ekipte 32. Dakikada Samu Aghehowa sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı Porto'nun 2-0'lık üstünlüğüyle soyunma odasına gidildi.

Porto'da Samu Aghehowa 79. Dakikada fileleri tekrar havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve Porto, Guimaraes'i 3-0 yenerek Portekiz Ligi'nde ilk haftaya 3 puanla başladı.

