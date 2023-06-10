Portland Trail Blazers ekibinin Damian Lillard'a yolları ayırmak istemediği ve takımı kendisinin etrafında kurmanın yollarını aradığı iddia edildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, gelecekteki belirsizlikleri lig çevresinde konuşulmaya devam etmesine rağmen Blazers'ın Lillard'a bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.



O'Connor, Blazers'ın Anfernee Simons'u bir takas varlık olarak görmesinin yanı sıra 3. sıra Draft seçimini elden çıkarmak isteyerek, Lillard'ın etrafında yapılanma eğiliminde olduğunu belirtti:



"Dame, bunu söylemek hiç hoşuma gitmese de, Portland şampiyonluğa hiç yakın değil ve takım bu Draft'taki 3. sıra seçimini takaslamazsa belli ki geleceğine öncelik veriyor demektir.



Shaedon Sharpe takas edilmezse, Damian Lillard takasını istemelidir. Lig kaynaklarım, Portland'ın Lillard'ın etrafında yapılanma isteğinin gerçek olduğunu söylüyor. Yönetim bu 3. sıra için olası anlaşmaları araştırıyor ve ayrıca Anfernee Simons takasına da açık."



Takımının sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdiği için Lillard, Blazers'ın net olarak ya kendisiyle devam etme ya da yeniden yapılanma için kendisini takas etme yollarından birini tercih etmesi gerektiğini söylemişti.



Uzun süredir takımına olan sadakatini koruyan All-Star oyuncu, bu 2022-23 sezonunda forma giydiği 58 maçta 32,2 sayı ve 7,3 asist ortalamaları tutturmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ