Porter Jr.: "Beni sahada tutacak olan şey, savunma"

Denver Nuggets kısa forveti Michael Porter Jr., savunma yapmasının Nuggets ilk beşine yerleşmesinin tek yolu olduğunu bildiğini söyledi.



Porter Jr. önceki Pazar günü NBA kariyerinde ilk kez Sacramento Kings'e karşı ilk beş başlamış ve iyi performans göstermişti.



Sayı atmak, Porter için hiç sorun olmamıştı. Birçok Nuggets taraftarı, koç Michael Malone'un Porter'ı başlangıç kadrosuna yerleştirmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyordu.



Porter, Malone'un Nuggets'ın ilk beş kadrosuna kendisini koyacak kadar güvenmesi için, antrenmanlarda savunmasının gelişmesi gerektiğini belirtti:



"Yalnızca sayı atmak üzerine zihniyetimi değiştirdim. Çünkü bu bana daha fazla dakika kazandırmayacak. Benim sahaya girip, savunmada daha odaklı olmam, rotasyonlarımı bilmem ve personeli tanımam gerekiyor. Sanırım daha iyi olacağım. Rotasyonlarım daha iyiye gidiyor. Doğru zamanda nerede olacağımı öğrenmeye başlıyorum. Ama yine de bir süreç olacak. Ama bu gerçekten edinmem gereken bir şey. Beni sahada tutacak olan şey bu."



Sezon başlamadan önce, Nuggets uzunu Paul Millsap, Porter'ın bu sezon takım için "savunma tarafında oldukça iyi olabileceğine" inandığını söylemişti.



Porter, sezonda 5.2 sayı ve 2.8 ribaund ortalaması ile oynuyor.



