Portekiz Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi

58. Portekiz Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular iki altın, bir gümüş madalya elde etti.Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caldas da Rainha kentinde gerçekleştirilen ve 442 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda milli badmintoncular Neslihan Yiğit Arın ve Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlar kategorisinde rakiplerini mağlup ederek finalde karşı karşıya geldi.Neslihan, finalde takım arkadaşı Özge'yi 21-14 ve 21-12'lik skorlarla 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Özge ise kategoriyi ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalya elde etti.Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin ise tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.Milli badmintoncular, organizasyonu iki altın, bir gümüş madalyayla tamamladı.