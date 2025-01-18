Portekiz, Kerem-Orkun'u konuşuyor! Galatasaray detayı...

Benfica formasıyla ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu, Famalicao maçındaki performansıyla adından söz ettirdi. Orkun Kökçü de bir gole imza atarak alkış topladı.

, Fotoğraf; Imago
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Portekiz, Kerem-Orkun'u konuşuyor! Galatasaray detayı...
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18 Ocak 2025 13:27
Son güncelleme 18 Ocak 2025 13:28
Portekiz Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda kendisinden beklenen performansın altında kaldığı için eleştirilere hedef olmuştu. Son bir kaç maça da yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Famalicao karşılaşmasında ilk 11'e geri döndü.

BARREIRO HAT-TRICK YAPTI

Benfica karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrılırken, Leandro Barreiro 11, 36 ve 67. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı.

KEREM ASİST, ORKUN GOL

Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Orkun Kökçü sahne aldı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Asisti yapan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 41 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Famalicao ise 20 puanda kaldı.

'TÜRK ORTAKLIĞI FARKI GETİRDİ'

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun 'al da at' dercesine yaptığı asisti, gecenin en şık hareketlerinden biri olurken A Bola 'Türk ortaklığı farkı getirdi' yorumunu yaptı. Somosfanaticos ise 'Maestro Orkun skoru 4-0 yaptı' başlığını atarken, haberde şu ifadeleri kullandı: Orkun Kökçü, João Rêgo ve vatandaşı Kerem Aktürkoğlu'nun tasarladığı hamleyi hassas bir şekilde tamamladı. Kısacası Benfica misyonunu yüksek bir sanatsal skorla yerine getirdi.

KEREM'İN TEKMELİĞİNDE G.SARAY ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFI

Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliğindeki 'Galatasaray şampiyonluğu fotoğrafı' kameralara yansıdı.


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