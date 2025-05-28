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Portekiz'in Mourinho'ya önerdiği maaş belli oldu!

Fenerbahçe'de 10.5 milyon Euro kazanan Jose Mourinho'ya Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği maaşın 4-5 milyon Euro seviyelerinde olduğu aktarıldı.

calendar 28 Mayıs 2025 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Portekiz'in Mourinho'ya önerdiği maaş belli oldu!
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Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Roberto Martinez'in performansından memnun olmayan federasyon, tecrübeli bir isimle atağa kalkmak istiyor.

Bu doğrultuda en güçlü aday olarak Portekiz'in yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından biri olan Jose Mourinho öne çıkıyor. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın yıllardır kurduğu en büyük hayalin, bir gün Mourinho ile çalışmak olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de kötü günler geçiren, Türkiye kariyerinde derbi kazanamayan ve son olarak Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik yenilgi ile yeniden bütün eleştirilerin hedefine oturan Mourinho her ne kadar "Başkan Ali Koç bana güveniyor ve kalmamı istiyor" dese de ayrılık da seçenek olarak planlarının bir kenarında duruyor.

EYLÜL AYINDA DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI VAR

Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler alan tecrübeli çalıştırıcı için, Portekiz Futbol Federasyonu'nun önerdiği yıllık maaş 4-5 milyon Euro seviyelerinde.

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 10.5 milyon Euro kazanan hocanın nasıl bir karar vereceği konusunda bekleyiş sürüyor. Portekiz Milli Takımı yakın gelecekte Uluslar Ligi yarı finalinde 4 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Eylül ayında ise Dünya Kupası grup elemelerinde Ermenistan ve Macaristan maçlarına çıkacak. 


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