Portekiz Devlet Başkanı, UEFA'nın Lizbon planını doğruladı

Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelho de Sousa, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi final organizasyonunu İstanbul'dan alarak Lizbon'a taşımayı planladığını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Portekiz Devlet Başkanı, UEFA'nın Lizbon planını doğruladı
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03 Haziran 2020 14:18
Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alarak Lizbon'a vermeyi düşündüğünü doğruladı.

Marcelo Rebelo de Sousa, "Şimdilik beklemedeyiz. Futbol insanların çok sevdiği bir spor. Dünya üzerinde birçok insan tutkuyla bu spora bağlı. Ayrıca, Portekiz halkına da Ağustos ayında oynanacak uluslararası futbol maçları ile ilgili de çok güzel haberler vermeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA'NIN DÜŞÜNCESİ; LUZ VE ALVALADE

İlk olarak Mundo Deportivo'da çıkan habere göre; UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni çeyrek finalden itibawren tek maç oynatma fikri üzerine düşünüyor. Bu maçları da Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi İstanbul yerine Lizbon'da Benfica'nın stadyumu Estadio da Luz ve Sporting Lizbon'un stadyumu Estadio Alvalade'de oynatmayı planlıyor.

NİHAT ÖZDEMİR: "TÜRKİYE KAYBETMEYECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise UEFA'nın 17 Haziran'da konuyla ilgili toplantı yapacağını doğrulayarak, "Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiç bir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak." demişti.

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