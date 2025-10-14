2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu maçında Portekiz, sahasında Macaristtan ile karşılaştı. Jose Alvalade'de oynanan maç 2-2 sona erdi.



Macaristan, 8. dakikada Attila Szalai ile 1-0 öne geçti.



Portekiz, 22 ve 45. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1'i buldu.



Macaristan, 90+1. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle sahadan 2-2 ile ayrıldı.



Dünya Kupası Elemeleri'nde toplamda 41 gole ulaşan Ronaldo, eleme tarihinin en golcü futbolcusu olarak rekor kırdı ve tarihe geçti.



Portekiz'de Nelson Semedo, 90 dakika sahada kaldı. Semedo, Ronaldo'nun attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Macaristan'da da Roland Sallai ve Attila Szalai, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Portekiz 10, Macaristan 5 puana yükseldi.



Portekiz, bir sonraki maç haftasında İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına gidecek. Macaristan ise Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



