'Polonya maçı bizi motive ediyor'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetin ardından Derya Cebecioğlu ve Eda Erdem Dündar, görüşlerini aktardı.



Derya Cebecioğlu, "Biz Türkler olarak dolu tribünlerle oynamayı seviyoruz. Tribünlerin dolu olması güzel olacak. Son maçımız ev sahibi Polonya ile olması bizi çok daha motive ediyor. Onları kendi evlerinde yenmek istiyoruz." dedi.



Türk voleybol severlere de seslenen Cebecioğlu, "Bizi desteklemeye devam edin, çok güzel işler başaracağımız inanıyoruz. Turnuva çok uzun, bazı kötü maçlarımız olabilir ama biz her zaman yerimizden kalmasını biliriz ve bir sonraki maça daha iyi çıkmasını biliriz. Bizi desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.



Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar ise, "Polonya maçı çok zorlu geçecek. Zaten ev sahibi, tribünler dolu olacak, çok iyi voleybol oynuyorlar. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Sahada en iyisini verip kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.





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