Polisin VAR odasından 2 bin 61 kırmızı kart

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın dört yıl önce göreve başladıktan sonra verdiği önemle personel sayısını 130'dan 260'a; yani iki katına yükselttiği İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kapılarını açtı.



İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün ana hedefi, spor alanlarının yalnızca sporda kalması ve İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, söz konusu hedefte yakaladığı istikrar ve başarıyla tüm ülkede örnek gösterilen bir birim İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadroyu genişletirken aynı zamanda Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne; taraftarları iyi tanıyan, sporu iyi bilen ve diyalog-iletişim gücü yüksek, psikolojik analiz kabiliyeti olan ve profesyonelce görev yapabilecek personellerin seçilmesini de sağladı.



MAÇLAR ÜÇ GÜN ÖNCE BAŞLIYOR



İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yardımcısı Zafer Baybaba ve Osman Tınmazol'un başında olduğu Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; maç günleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde mesai yapıyor. Maçlar, onlar için üç gün önce başlıyor. Tüm planlamalar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırılan programlara göre risk analizleri yapıyor, takımların konaklayacakları ilçeleri ve adresleri belirliyorlar. Takımlar ve taraftarlar İstanbul'a geldikleri gün itibarıyla tedbirler kapsamında sorumlu personeller tarafından kendilerine eşlik ediliyor. Takımlar ve taraftarların güzergahları, yine titizlikle risk analizi yapılarak seçiliyor. Tribün gruplarıyla ve kulüp yönetimleriyle sürekli diyalog halinde olan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri, tribünlerde açılacak olan pankartları ve hazırlanan koreografileri tek tek kontrol ediyor. Pankartlar onaylanırsa ve koreografiler yine kabul görürse açılıyor.



2.500 HESAP ANLIK TAKİP EDİLİYOR



2023-2024 Sezonu'nda İstanbul'da oynanan 152 Süper Lig maçının 128'ini birebir sahada takip eden Osman Tınmazol'un dört sezondur başarıyla ve mesai mevhumu gözetmeksizin görev yaptığı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün başarısındaki en önemli püf noktası, yaşanan olaylara anında müdahale edilebilmeleri Her statta oluşturulan ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri'nin kullandığı karakollarda yapılan anlık adli işlemlerin, olayların önüne geçilebilmesi adına caydırıcı olduğu vurgulanıyor. Her statta bulunması mecburi olan ve polisin "Var Odası" olarak adlandırılan Kamera Odaları'nda olası olayları ve olumsuzlukları önleyebilmek adına anlık izleme ve tespitler yapılıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla getirilen ve sadece "Kırmızı" yelekli Spor Şube Polisleri'nde bulunan "Yaka Kamera Sistemi" ile ses ve görüntü kaydı yapılıyor. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçuna karışanlar tespit ediliyor ve adli işlem yapılıyor. Kaydedilen görüntüler Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki Ana İzleme Merkezi'nde de inceleniyor ve görsel tespitlerle yine "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçuna karışan taraftarlar tespit edilerek ifadeye çağırılıyor ve haklarında yasal işlem yapılıyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün Sanal Devriye Polisleri; maçlardan önce gerginliği artırabilecek veya suç içerikli olası paylaşımları tespit edilebilmek için iki bin 500'e yakın sosyal medya hesabını anlık olarak takip ediyor. Özetle defansa; maç başlamadan önce başlıyorlar.



SPORUN HER ALANINDA MESAİDELER



Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün; her İstanbul takımının taraftar gruplarından sorumlu olan 1'i Komiser, 2'si polis üç kişilik timleri var. Timler, sorumlu oldukları takımın taraftarları ile birlikte İstanbul ve diğer illerde oynanan tüm deplasman maçlarını da takip ediyor. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; Süper Lig maçlarının yanı sıra takımlarımızın Avrupa maçları, Türkiye Kupası maçları, Birinci, İkinci, Üçüncü Lig maçları, Amatör Ligler'deki maçlar ve hazırlık maçlarında da görev yapıyorlar. Sporun her alanında şiddetin karşısındalar Tıpkı futbol müsabakaları gibi basketbol, voleybol ve hentbol (Kadın-Erkek) maçlarında da şiddetin önüne geçebilmek için mesai yapıyorlar. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri; Süper Lig, Birinci, İkinci ve Üçüncü Lig'de toplamda 21 İstanbul takımının mücadele ettiği 2023-2024 Sezonu'nu başarıyla tamamladı. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ve Süper Amatör Ligi (SAL) ve diğer amatör takımlarla birlikte İstanbul takımlarının sayısı toplamda 679 ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri bütün takımlardan ve müsabakalarından sorumlu...





