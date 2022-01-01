Pistons, Jerami Grant için "rutin olarak aranıyor"

Ligde şampiyonluk yarışı içinde olan bazı takımların, Detroit Pistons'ı Jerami Grant hakkında "rutin olarak aradıkları" iddia edildi.



Baş parmağından geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalmış olsa da, Grant'in halen son takas tarihine doğru birkaç takımın ilgisini çektiği söylendi.



The Athletic'ten James Edwards III, yarış içinde olan takımların "rutin olarak Detroit'i Grant hakkında aradıklarını" bildirdi. Edwards belli bir takım adı belirtmese de, Grant'e ilgi duyabilecek çeşitli takımlara atıfta bulundu.



Edwards, Chicago Bulls'un bu söylentilerde dikkat edilmesi gereken takım olduğunu, çünkü Pistons'ın 2020 NBA Draftı'nda Bulls forveti Patrick Williams'ı çok istediğini kaleme aldı.



The Athletic'ten Shams Charania, Aralık ayında Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers'ın Grant ile ilgilendiğini belirtmişti.



