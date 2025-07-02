Detroit Pistons, serbest oyuncu Duncan Robinson ile üç yıl ve 48 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, bu transfer bir "sign-and-trade" (imzala ve takas et) anlaşmasıyla gerçekleşti ve Detroit, Simone Fontecchio'yu Miami Heat'e gönderdi.The Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II'ye göre Robinson'ın sözleşmesinin ikinci yılı kısmen garantili, üçüncü yılı ise garanti değil.31 yaşındaki şutör, serbest oyuncu piyasasına çıkmadan önce 20 milyon dolarlık opsiyonunu devre dışı bırakmıştı. 2018'de draft edilmeden lige adım atan Robinson, yedi sezon boyunca Miami Heat formasını giydi ve 1202 üçlük isabetiyle kulüp tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu oldu. Kariyerinde %39.7 üçlük isabeti yakaladı.Detroit ayrıca serbest oyuncu döneminin ilk gününde Caris LeVert ile iki yıl, 29 milyon dolarlık bir anlaşmaya da imza atmıştı.Öte yandan, Fontecchio son iki sezonu Detroit'te geçirdi. 2024-25 sezonunda 75 maçta 5.9 sayı ve %40.2 şut yüzdesiyle oynadı. 2025-26 sezonunda 8.3 milyon dolar kazanacak olan Fontecchio, yazın serbest oyuncu olacak.