Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakalamayı başardı.Pistons, daha öncesezonundabir galibiyet serisi yakalamıştı. O sezon, Detroit'in son NBAsonuçlanmıştı. Ayrıca kulüp,sezonunda daseriye ulaşmış ve "Bad Boys" döneminin üst üste ikincielde etmişti.Cade Cunningham, Pazartesi gecesi 24 sayı ile Detroit'in skor yükünü taşırken 11 ribaunt ve 6 asistle mücadeleyi tamamladı. Caris LeVert ise benchten gelerek sezonun en yüksek skorunu üretti; 19 sayı kaydedip takımın en fazla üçlük isabetini (3 adet) buldu.Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff ve öğrencileri, Çarşamba günü Boston Celtics deplasmanında tarihe geçme fırsatına sahip olacak.Cunningham maç sonrası saha içi röportajında şu ifadeleri kullandı:Indiana Pacers'ta Pascal Siakam 24 sayı ile takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Pacers, bu sonuçla sezonu 2 galibiyet – 14 mağlubiyet derecesiyle sürdürdü.Öte yandan Detroit Pistons, 15 galibiyet – 2 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesindeki yerini koruyor. Bu galibiyet serisi aynı zamanda kulübü, 2004-05 sezonundaki takımla birlikte, kulüp tarihinin bir sezonda en hızlı şekilde 15 galibiyete ulaşan ikinci takımı yapmış durumda.Cleveland Cavaliers 99 –– Brooklyn Nets 100Dallas Mavericks 102 –– Memphis Grizzlies 115– Milwaukee Bucks 103Chicago Bulls 130 –– Phoenix Suns 92Utah Jazz 117 –Minnesota Timberwolves 112 –