Pistons, 13 maçlık galibiyet serisiyle şampiyon kadrolarının rekorlarına erişti!

Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakalamayı başardı.

calendar 25 Kasım 2025 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 09:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı ve kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakalamayı başardı.

Pistons, daha önce 2003-04 sezonunda 13 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. O sezon, Detroit'in son NBA şampiyonluğuyla sonuçlanmıştı. Ayrıca kulüp, 1989-90 sezonunda da 13 maçlık seriye ulaşmış ve "Bad Boys" döneminin üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

GECENİN YILDIZLARI: CUNNINGHAM VE LEVERT
Cade Cunningham, Pazartesi gecesi 24 sayı ile Detroit'in skor yükünü taşırken 11 ribaunt ve 6 asistle mücadeleyi tamamladı. Caris LeVert ise benchten gelerek sezonun en yüksek skorunu üretti; 19 sayı kaydedip takımın en fazla üçlük isabetini (3 adet) buldu.


Pistons başantrenörü J.B. Bickerstaff ve öğrencileri, Çarşamba günü Boston Celtics deplasmanında tarihe geçme fırsatına sahip olacak.

Cunningham maç sonrası saha içi röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu inanılmaz. Detroit Pistons forması giyiyoruz. Tarihi bir kulübüz. Böyle bir kulüp için tarih yazabilmek özel bir şey. Bu fırsat bizi heyecanlandırıyor.
Boston Celtics'e karşı, Boston'da oynamak… Oynaması zor bir salon, şampiyonluk alışkanlığı olan bir takım. Bizim için harika bir sınav olacak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz."

PACERS'TA SİAKAM'IN 24 SAYISI YETMEDİ
Indiana Pacers'ta Pascal Siakam 24 sayı ile takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Pacers, bu sonuçla sezonu 2 galibiyet – 14 mağlubiyet derecesiyle sürdürdü.

DOĞU'NUN LİDERİ: 15-2'LİK DETROIT
Öte yandan Detroit Pistons, 15 galibiyet – 2 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesindeki yerini koruyor. Bu galibiyet serisi aynı zamanda kulübü, 2004-05 sezonundaki takımla birlikte, kulüp tarihinin bir sezonda en hızlı şekilde 15 galibiyete ulaşan ikinci takımı yapmış durumda.

Gecenin diğer sonuçları:

Cleveland Cavaliers 99 – Toronto Raptors 110

New York Knicks 113 – Brooklyn Nets 100

Dallas Mavericks 102 – Miami Heat 106

Denver Nuggets 125 – Memphis Grizzlies 115

Portland Trail Blazers 115 – Milwaukee Bucks 103

Chicago Bulls 130 – New Orleans Pelicans 143

Houston Rockets 114 – Phoenix Suns 92

Utah Jazz 117 – Golden State Warriors 134

Minnesota Timberwolves 112 – Sacramento Kings 117

