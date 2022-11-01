Pique'nin otelinden toplu mezarlık çıktı!

Barcelona'nın kaptanlarından Gerard Pique'nin satın aldığı otelin bahçesinden geçmiş yüzyıllardan kaldığı düşünülen 250 adet mezar bulundu.



Marca'nın haberine göre; yıldız oyuncunun 2015'te Malaga'daki Costa del Sol bölgesinde aldığı otelin altında 250 mezar bulundu. İspanya milli takımı oyuncusu, bu yatırımı için 20 milyon Dolar harcamıştı.



Alanda çalışan arkeolog Alberto Cumpian açıklamasında; "250 büyük mezar kazdık. Bunların büyük çoğunluğu boştu. Muhtemelen mezarlar hiç kullanılmıştır. Kullanılacak kadar değerli değillerdir." dedi.



Yapılacak bilimsel çalışmaların ardından mezarların hangi yüzyıldan kaldığı tespit edilecek.



