Pınar Karşıyaka, Reggio Emilia'ya konuk olacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında 22 Kasım Salı günü İtalya'da UNAHOTELS Reggio Emilia ile karşılaşacak.



Reggio Emilia'da bulunan Giulio Bigi Spor Salonu'ndaki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.



İzmir'deki müsabakayı 83-76 kazanan Pınar Karşıyaka'nın grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.



Gruptaki diğer karşılaşmada Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 23 Kasım Çarşamba günü Yunan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.



Avrupa'da 251. maç



Avrupa kupalarında 251. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 250 müsabakada 135 galibiyet, 113 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu karşılaşmalarda 19 bin 880 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 323 sayı gördü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ