Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; kskbasketbol.net
Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti
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20 Ağustos 2020 14:56
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Öte yandan sözleşmesi 2020-2021 sezonu bitecek Görkem Doğan ile Arca Tülüoğlu'nun sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

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