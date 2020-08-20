Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.



Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Öte yandan sözleşmesi 2020-2021 sezonu bitecek Görkem Doğan ile Arca Tülüoğlu'nun sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.



