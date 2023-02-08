Pınar Karşıyaka deprem için seferber oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğarken, başlatılan yardım seferberliğine Karşıyaka Spor Kulübü'nün desteği de devam ediyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oluşturulan yardım toplama merkezine Karşıyaka taraftarları ve vatandaşların akını sürerken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları Kenan Sipahi ve Mert Celep de kampanyaya destek oldu. Kenan ve Mert, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan malzemelerin taşınmasına yardım etti.

Karşıyakalı yöneticiler, idareciler, altyapı oyuncuları ile aileleri, ilk günden itibaren çalışmalara destek oluyor. Taraftarlar ve vatandaşlar, ilk 2 günde toplanan 11 TIR, 56 kamyon dolusu gıda, su, giyim malzemeleri, kışlık ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı, battaniye, ısıtıcı, hijyen ürünleri, bebek bezi, el feneri, şarj aleti, oyuncak ve ilacı deprem bölgesine gönderdi. Salondaki yardım merkezi sabah saat 10.00 ile 22.00 arasında faaliyet gösterirken, taraftarlara teşekkür eden Karşıyaka yönetimi, sosyal medyada çağrı yaparak Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na yardım malzemesi ulaştıramayanlar için diğer İzmir kulüpleri Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemen FK'nın yardım toplama merkezlerinin adresini verdi.

Türkiye'yi sarsan depremlerde Karşıyaka taraftarı Eren Taşkın (20) da şehit oldu. Karşıyaka'ya gönül verip Hatay'da askerlik görevini yaparken deprem felaketine yakalanan Taşkın'ın cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi. Yeşil-kırmızılı kulüp, "Ülkemizi derinden yaralayan ve birçok ilde büyük kayıplara sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremde, kulübümüze gönül vermiş ve Hatay'da askerlik görevini yerine getirmekte olan piyade er Eren Taşkın'ın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Eren'e ve depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.