Pınar Karşıyaka'da gündem yabancı

Basketbol Süper Lig'de sezon boyunca Pınar Karşıyaka, transferle ilgili çalışmalara başladı.



Kulüpte toplam 9'uncu sezonda geride kalan Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin sürdüğü yeşil-kırmızılılar, yabancı oyuncuların büyük oranda değişmesi bekleniyor.



Geçen sezon 6 yabancıdan 2 yıldır takımda forma verilen yıldız guard Errick McCollum ve Vitto Brown'la yeniden anlaşma yapmak isteyen Kaf-Kaf, sezon içinde nakledilen Darrun Hilliard, ağır sakatlık yaşayıp parkelere dönüş yapabilir yıl sonunu Vernon Carey'den sonra Kelan Martin ve Jaylon Brown'a gönderdi.



Martin ligdeki rakiplerden Beşiktaş'la anlaşmak üzereyken, Jaylon Brown ülkesi ABD'ye geri döndü. Kaf-Kaf bu isimlerin yerine yeni yabancı takviyeleri yapacak.





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