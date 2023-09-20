Pınar Cup İzmir'de başlayacak

Basketbol Pınar Cup 2023, İzmir'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Cup İzmir'de başlayacak
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20 Eylül 2023 16:26
Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Cup 2023, müsabakayla başlayacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Ukrayna'dan Prometey'in yer alacağı organizasyonda müsabakalar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarın saat 19.30'daki Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak turnuvada 22 Eylül Cuma günü saat 19.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor-Prometey ve 23 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Pınar Karşıyaka-Prometey müsabakaları yapılacak.

Turnuvanın günlük 50 lira, 3 günlük 90 lira olan biletleri, "mobilet.com" veya maç günü salon gişesinden temin edilebilecek.

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