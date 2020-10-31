'Pickford'un Van Dijk'a hareketi çok gereksizdi'

Liverpool kalecisi Alisson Becker, takım arkadaşı Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan hareketi yapan Everton kalecisi Jordan Pickford'un maçta kalesinden çıkışını değerlendirdi.



Alisson açıklamasında mevkidaşını çok sert olmasa da eleştirerek o hareketin çok gerekli olmadığını söyledi. Brezilyalı file bekçisi açıklamasında, "Her kalecinin bir stili, oynama şekli vardır ama o hareket o anda %100 gerekli bir hareket değildi. Ben bir pozisyon ile karşı karşıya kalırsam hep çok yumuşak girersem takibin beni geçeceğini düşünüyorum, çok sert bir hareket yapmamaya çalışıyorum. Herkesin kendine özel bir yolu vardır" ifadelerini kullandı.



Özellikle savunmadaki sakat isimlerinin yokluğunda aynı oyunlarını oynamaya devam edeceklerini söyleyen Alisson, oyun stratejilerinde değişiklik yapmalarının gereği olmadığını söyledi.



