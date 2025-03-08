Piatek'ten transfer itirafı!

Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek, ara transfer döneminin son gününde iki önemli teklif aldığını ancak takımda kaldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Piatek'ten transfer itirafı!
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08 Mart 2025 21:22
Başakşehir'in golcü oyuncusu Krzysztof Piatek, verdiği röportajda transfer itirafında bulundu.

Piatek, ara transfer döneminin son gününde iki önemli teklif aldığını ancak Başakşehir'de kaldığını söyledi.

Polonyalı golcü, "Ara transfer döneminde iki önemli ligden iki somut teklif aldım. Eğer düşünmek için üç günüm olsaydı ayrılmayı düşünebilirdim ama transfer döneminin bitmesine beş saat kalmıştı. Detayları açıklayamam ama gerçekten güçlü takımlardı ve benim için iyi bir teklif yaptılar." dedi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Piatek'in Başakşehir ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Başakşehir'de bu sezon 39 maçta süre bulan Piatek, 28 gol attı ve 5 asist yaptı.


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