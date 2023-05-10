Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, 76ers'ın Doğu yarı finalleri serisinde Boston Celtics'e karşı 3-2 önde olmasını "umursamadığını" söyledi.



76ers, Doğu Konferansı yarı finallerinin 5. maçında deplasmanda Celtics'i 115-103 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Philadelphia'da oynanacak 6. maçla, Sixers evinde seriyi bitirmek için iyi bir konumda olacak.



Embiid'in takımı playoffların ikinci turunda ilk kez 3-2 öne geçiyor olsa da, 5. maçta 33 sayı atan Kamerunlu süperstar bunu düşünmediğini şu sözlerle dile getirdi:



"Umurumda değil. Cidden değil. Hâlâ bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Şu an tek düşündüğüm bu. Ve evimizde oynayacağımız için kalabalığın enerjisi de oldukça yoğun olacak. Herkesin evinde daha da iyi oynadığını düşünüyorum. Şahsen ben daha iyi oynuyorum. Dediğim gibi, bu gece yaptığımız şeyi yapmak dile kolay bir durum. Ama tekrar yapmak zorundayız. Heyecan dorukta."



Serinin bir sonraki maçı Cuma gecesi oynanacak.





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