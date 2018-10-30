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Phillip Cocu hala İstanbul'da! Nedeni...

Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun 'resmen' görevinden alınmadığı için hala İstanbul'da olduğu, yapılacak tazminat görüşmeleri sonrası İstanbul'dan ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Phillip Cocu hala İstanbul'da! Nedeni...
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30 Ekim 2018 10:17
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun hala İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Phillip Cocu'nun sözlü olarak görevinden alındığı ancak resmen görevinden alınmadığı belirtildi. Cocu'nun görevden alınma evraklarını imzalamadığı ve tazminat konusunda da karşılıklı anlaşma sağlanıp imzalar atıldıktan sonra Cocu'nun İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.

Phillip Cocu'nun yardımcıları Chris van der Weerden ve Erwin Koeman'ın durumu ise Galatasaray maçından sonra belli olacağı vurgulandı.

İşte Phillip Cocu'nun tazminatı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin bedelini Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda belirtmişti.

Başkan Koç, Hollandalı hocanın tazminatının 1 yıllık maaşı olduğunu belirtirken, PSV'den aldığı maaşın 3 mislinden az olduğunu söylemişti. Genç hoca, Fenerbahçe'de yaptığı sözleşmede 2,5 milyon euronun altına imzasını atmıştı.

Fenerbahçe başkanı, Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon euro olduğu iddialarının üzerine, "Comolli ve Cocu'nun alacağı ücretleri açıklayacaktım. Sözleşmede bazı gizlilikler var ama. Cocu'nun 7.5 milyon euro tazminat alacağı haberi tamamen yalan. Cocu'nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV'den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutuyuz. O yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AYNI ANDA 4 TEKNİK DİREKTÖRE PARA VERİLECEK

Fenerbahçe şu anda eski teknik direktörler Aykut Kocaman ve Vitor Pereira'ya tazminat ödemesi yapılmaya devam edilirken, Cocu ile birlikte bu rakam 3'e çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yeni gelecek teknik adam ile birlikte aynı anda 4 teknik direktöre ödeme yapılmış olacak.




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