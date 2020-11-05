PFDK'dan Sinan Gümüş'e para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.
Ayrıca PFDK, Antalyasporlu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Öte yandan PFDK, Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası verdi.
Ayrıca PFDK, Antalyasporlu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Öte yandan PFDK, Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası verdi.