PFDK'dan Sinan Gümüş'e para cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle para cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Sinan Gümüş'e para cezası verdi
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05 Kasım 2020 17:48
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca PFDK, Antalyasporlu Adis Jahovic'e 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Öte yandan PFDK, Trabzonsporlu Stiven Plaza'ya maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası verdi.



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