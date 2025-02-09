PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasına indirim!

Fenerbahçe'ye verilen 2 milyon liralık ceza ve Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezalarında indirime gidildi.



Kulübe verilen ceza 1 milyon liraya, Ali Koç'a verilen ceza ise 22 güne indirildi.



NE OLMUŞTU?



FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmişti.



