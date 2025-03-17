Petkimspor'da işler ligde iyi gitmiyor

Basketbol Süper Ligi'nde son 6 haftada tek galibiyeti bulunan Petkimspor'da ligde işler istenildiği gibi gitmiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Petkimspor'da işler ligde iyi gitmiyor
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17 Mart 2025 14:09
Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a deplasmanda 85-75 yenilen Aliağa Petkimspor düşme hattına yaklaştı.

SON 6 HAFTA 1 GALİBİYET

Ligde son 6 haftada yalnız Anadolu Efes'i yenebilen Petkim, 21 maçta 8 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde kaldı.

Bu sezon Avrupa arenasında ilk kez yer alıp yoğun fikstürün dezavantajını yaşayan Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda çarşamba günü evinde La Laguna Tenerife önünde çeyrek final için son kozunu oynayacak.
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