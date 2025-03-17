Petkimspor'da işler ligde iyi gitmiyor

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'a deplasmanda 85-75 yenilen Aliağa Petkimspor düşme hattına yaklaştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON 6 HAFTA 1 GALİBİYET
Ligde son 6 haftada yalnız Anadolu Efes'i yenebilen Petkim, 21 maçta 8 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde kaldı.
Bu sezon Avrupa arenasında ilk kez yer alıp yoğun fikstürün dezavantajını yaşayan Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda çarşamba günü evinde La Laguna Tenerife önünde çeyrek final için son kozunu oynayacak.
SON 6 HAFTA 1 GALİBİYET
Ligde son 6 haftada yalnız Anadolu Efes'i yenebilen Petkim, 21 maçta 8 galibiyetle düşme barajının 2 galibiyet üzerinde kaldı.
Bu sezon Avrupa arenasında ilk kez yer alıp yoğun fikstürün dezavantajını yaşayan Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda çarşamba günü evinde La Laguna Tenerife önünde çeyrek final için son kozunu oynayacak.