Peter Crouch: 'Salah, ligdeki en iyi oyuncu'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski futbolcusu Peter Crouch İngiliz ekibinin yıldız forveti Mohamed Salah için dikkat çeken bir açıklama yaptı.



İngiltere milli takımının ve Liverpool'un eski futbolcusu Peter Crouch, forvet Mohamed Salah'ın İngiltere'nin en yüksek ücretli oyuncusu olması gerektiğini söyledi.



Peter Crouch yaptığı açıklamada, "Salah şu anda Premier Lig'deki en iyi oyuncu, bu yüzden ne kadar olursa olsun en yüksek ücret ona verilmeli, ona daha fazlasını verin." ifadelerini kullandı.



Şuan da Premier Lig'in en yüksek maaş alan futbolcusu Haftalık 480 bin lira ile Juventus'tan Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo.





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