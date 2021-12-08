Peter Crouch: "Salah, ligdeki en iyi oyuncu"

Premier Lig devi Liverpool'un eski oyuncusu Peter Crouch, İngiliz ekibinin forveti Mohamed Salah'ın ligde en fazla maaş alan oyuncu olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Peter Crouch: 'Salah, ligdeki en iyi oyuncu'
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08 Aralık 2021 17:37
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski futbolcusu Peter Crouch İngiliz ekibinin yıldız forveti Mohamed Salah için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İngiltere milli takımının ve Liverpool'un eski futbolcusu Peter Crouch, forvet Mohamed Salah'ın İngiltere'nin en yüksek ücretli oyuncusu olması gerektiğini söyledi.

Peter Crouch yaptığı açıklamada, "Salah şu anda Premier Lig'deki en iyi oyuncu, bu yüzden ne kadar olursa olsun en yüksek ücret ona verilmeli, ona daha fazlasını verin." ifadelerini kullandı.

Şuan da Premier Lig'in en yüksek maaş alan futbolcusu Haftalık 480 bin lira ile Juventus'tan Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo.


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