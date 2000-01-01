Perkins: "LA Clippers, NBA'deki en kibirli takımdı!"

Eski NBA oyuncusu ve mevcut analist Kendrick Perkins, LA Clippers'ı "NBA'deki en kibirli takım" olarak nitelendirdi.



Perkins, ESPN'in The Jump programında, Clippers'ın 2019-20 sezonundaki tutumundan hoşlanmadığını ve NBA'in "en kibirli takımı" olduklarını söyledi:



"Clippers, NBA'deki en kibirli takımdı ve sadece bir tane şampiyonluk görmüş oyuncuları vardı. O da Kawhi Leonard'dı. Herkes geçmişte şampiyonluklar kazanmış gibi davranıyordu ve hadleri bildirildi.



Basketbol oyununa ve rakiplerinize saygı duymanız gerekiyor, aksi takdirde basketbol tanrıları, az önce üç kez şampiyon olmuş olan Danny Green'in dediği gibi, size haddinizi bildirirler. Clippers'ın başına gelen de buydu."



Clippers, NBA Finalleri'ne ulaşması beklenen takımlardan biri olmasına rağmen, playoffların ikinci turunda Denver Nuggets'a 3-1 öne geçtikten sonra yenilmiş ve elenmişti.



