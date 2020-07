Perkins: "Bucks bu yıl Finallere çıkmazsa, Giannis ayrılabilir!"

Emekli NBA oyuncusu ve mevcut ESPN analisti Kendrick Perkins, Giannis Antetokounmpo'nun büyük beklentilerini karşılayamadıkları takdirde, Milwaukee Bucks'ın büyük riske gireceğini söyledi.



ESPN'in "Get Up" programının yakın zamandaki bir bölümünde Perkins, Milwaukee'nin bu sezon Finallere ulaşmaması durumunda, süperstar oyuncusu Giannis'i kaybetme riskine sahip olduğunu belirtti:



"Üst üste iki sezondur en iyi dereceyi yakalamış olan Milwaukee Bucks, artık NBA Finalleri'ne çıkmak zorunda. Eğer NBA Finalleri'ne çıkamazlarsa, bu onlar için başarısız bir sezon olacak ve Giannis'i uzun vadeli bir uzatma ile tutma konusunda endişeleri olacak. 2009 ve 2010 yıllarında LeBron James konusunda geriye dönüp baktığınızda, her iki yılda da ligde en iyi derece onlardaydı, ancak iki yılda da Finallere çıkamadıklarında, o ne yaptı? Miami Heat'e katılmaya gitti. Bu yüzden ben Milwaukee Bucks olsaydım, endişeli olurdum, çünkü bu yıl NBA Finalleri'ne katılmazsanız, başarısız bir sezon olacak ve Giannis'i kaybetme şansı da çok yüksek olacak."



Antetokounmpo'nun şu anki sözleşmesinin süresi 2021 yılına kadar sürüyor. Genel kanı, bu sezon Bucks ile rekor kıracak bir maksimum uzatma kontratı imzalayacağı üzerine. Ancak, Milwaukee bu dönem en azından Finallere ulaşamazsa, Giannis, yeteneklerini başka bir yere götürme eğiliminde olabilir.