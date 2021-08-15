Pereira'nın yeni sistemi görücüye çıkıyor

Yeni sezonda sahada yeni teknik direktör, yeni oyun sistemi ve yeni kadro yapısıyla şampiyonluk kovalayacak olan Fenerbahçe, 2021-22 sezonunun ilk maçında flaş transferlere kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor'un karşısına çıkıyor. Balotelli, Belhanda, Pa Dibba ve Akintola'lı hücum hattıyla tüm takımların en zorlu deplasmanlarından biri olmaya aday Adana Demir'in karşısında F.Bahçe'nin omuz sakatlığı bulunan Dimitrios Pelkas, arka adalesinde ağrı hisseden Valencia ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş'tan yoksun kadrosuyla alacağı sonuç merakla bekleniyor.



3'LÜ SAVUNMA İLK CİDDİ SINAVINDA



Kanarya'da hücum hattının en ucunda geçen sezon Bundesliga 2'de en fazla gol atan (27), net gol pozisyonuna giren (31), gol beklentisi yakalayan (21.24 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (151), toplam (104) ve isabetli (47) şut çeken Serdar Dursun olacak.



Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye oynatmayı planladığı 3-4-3, akan oyunda 3-4-2-1 sistemiyle bugün Süper Lig'in ilk karşılaşmasında ilk önemli sınavına çıkacak olması maçı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Sakatlıklar, hâlâ gerçekleşmeyen golcü ve kanat forvet transferlerine rağmen Portekizli teknik adamın Süper Lig'in ilk maçında mutlak üç puan istediğini futbolculara belirttiği öğrenildi.



ADANA DEMİRSPOR 26 YIL SONRA



Adana Demirspor ise 5. kez yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına kadrosunu önemli transferlerle güçlendirdi. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Arijanet Muric, David Akintola, Lucas Castro, Metehan Mimaroglu ve Ferhat Kaplan'ı transfer eden Adana Demirspor son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına sarı lacivertliler karşısında çıkacak, puan ve puanlar arayacak. Ev sahibi ekip Süper Lig'de en son 19941995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.



