Pep Guardiola: 'Favori Barcelona çünkü Messi...'

Premier Lig'de Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini alanmenajer, maçın ardından Şampiyonlar Ligi hakkında ilginç ifadeler kullandı.Maçın ardından yapılan röportajda "Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Guardiola, "Messi hangi takımda oynuyor?" sorusuyla karşılık verdi. "Barcelona" yanıtı alan Guardiola, "O zaman onlar favori" yanıtını verdi.Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Basel ile eşleşti. Barcelona ise Chelsea ile kozlarını paylaşacak.Newcastle maçında 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kompany'nin durumu hakkında konuşan Guardiola, "Maalesef yine sakatlandı. Son üç yılda hep olduğu gibi" ifadelerini kullandı.