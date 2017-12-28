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Pep Guardiola: "Favori Barcelona çünkü Messi..."

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde favorinin Messi faktörüyle Barcelona olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola: 'Favori Barcelona çünkü Messi...'
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28 Aralık 2017 07:10
Premier Lig'de Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City'de menajer Pep Guardiola, maçın ardından Şampiyonlar Ligi hakkında ilginç ifadeler kullandı.

MESSI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ YANITI

Maçın ardından yapılan röportajda "Şampiyonlar Ligi'nde favori olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Guardiola, "Messi hangi takımda oynuyor?" sorusuyla karşılık verdi. "Barcelona" yanıtı alan Guardiola, "O zaman onlar favori" yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Basel ile eşleşti. Barcelona ise Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

"SON 3 YILDA OLDUĞU GİBİ..."

Newcastle maçında 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kompany'nin durumu hakkında konuşan Guardiola, "Maalesef yine sakatlandı. Son üç yılda hep olduğu gibi" ifadelerini kullandı.



 

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