Pep Guardiola: 'Doğru zamanda isyan ettiler'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Luton Town'ı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamada bulundu.



Pep yaptığı açıklamada, "İlk yarıda olağanüstü bir performans sergiledik ama ilk yarının sonunda golü yememiz büyük bir hayal kırıklığı oldu. Soyunma odasında nasıl tepki verebileceğimizi tartıştık. Büyük takımlar zorluklara bu şekilde isyan etmeli." dedi.



Pep Guardiola, "İlk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Bunu ikinci yarıda devam ettirdik ve golleri bulduk. Galibiyet için mutluyum. Devre arasında da 'ne yapabiliriz?' diye tartıştık. Oynayıp kazanamadığımız maçların çoğunda iyi olan bizdik. İşlerin neden iyi gitmediğini analiz etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Pep ayrıca, "Hücumdaki oyuncuların artık harekete geçmesi gerekiyordu. Bunu sonunda başardılar. Skora isyan eden bir takım vardı sahada. Bu yüzden oyunculardan memnunum. Kendimize olan inancımız için yeniden kazanmak önemliydi." açıklamasını yaptı.





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