Pendikspor, yeni teknik direktörünü duyurdu!

Süper Lig ekibi Pendikspor, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Abone Ol
Pendikspor, yeni teknik direktörünü duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2023 16:19
Son güncelleme 17 Ekim 2023 16:22
Süper Lig ekibi Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Portekizli teknik adam daha önce, Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente gibi takımları çalıştırdı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery