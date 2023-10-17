Pendikspor, yeni teknik direktörünü duyurdu!

Süper Lig ekibi Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Portekizli teknik adam daha önce, Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente gibi takımları çalıştırdı.
Yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Portekizli teknik adam daha önce, Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente gibi takımları çalıştırdı.