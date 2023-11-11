Pendikspor'un konuğu Samsunspor

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'un konuğu Samsunspor
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11 Kasım 2023 14:20
Son güncelleme 11 Kasım 2023 14:24
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Pendik Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Siltaş Yapı Pendikspor, ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 10 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Yılport Samsunspor ise 8 puan elde etti.

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