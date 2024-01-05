Süper Lig'de yeni yılın ilk maçında, 19. haftada Gaziantep FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.



Gaziantep FK, 12. dakikada Denis Dragus ve 49. dakikada Ogün Özçiçek ile 2-0 öne geçti.



Pendikspor, 3 dakika içerisinde 2-2'yi buldu. İstanbul ekibinde Erdem Özgenç, 77'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-1 yaptı. Erencan Yardımcı ise 80. dakikada skora 2-2'lik denge getirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK 20, Pendikspor 15 puana yükseldi.



Gaziantep FK, ligde bir sonraki maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın yerden pasıyla ceza sahasında buluşan Dragus'un gelişine vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın solundan ağlara gitti:1-0.



43. dakikada Pendikspor'un orta sahadaki atağında, ceza yayına yakın noktadaki Sequeirra'nın savunma arkasına aşırtmasını göğsüyle kontrol eden Halil Akbunar'ın çektiği şutu kaleci Nita uzaklaştırdı.



Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan dönen topu ceza sahasının sol çaprazında alan Maxim meşin yuvarlığı yakınındaki Ogün Özçiçek'e bıraktı. Özçiçek'in sert vuruşu kaleci Erdem Canpolat'ın sağından ağlara gitti: 2-0.



77. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Djilobodji'nin Kappel'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Çağdaş Altay VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erdem Özgenç topu kaleci Nita'nın sağından ağlara gönderdi. 2-1.



80. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Takımın sağdan gelişen atağında Gökcan Kaya'nın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-2.



86. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un atağında ceza sahasındaki Halil Akbunar'ın kaleye gönderdiği aşırtmayı kale dibindeki Djilobodji kafasıyla uzaklaştırdı.



Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.



Stat: Kalyon



Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen



Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ogün Özçiçek (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 85 Brayan), Markovic (Dk. 67 Furkan Soyalp), Dragus



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeirra, Alparslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan (Dk. 65 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya (Dk. 90 Abdoulay Diaby), Lusamba, Fredrik Midtsjö, Emre Taşdemir (Dk. 65 Kapel), Erencan Yardımcı, Halil Akbunar



Goller: Dk. 12 Dragus, Dk. 49 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 77 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 80 Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Ogün Özçiçek, Dk. 74 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 45+1 Sequeirra, Dk. 56 Lusamba, Dk. 70 Endri Çekiçi, Dk. 82 Alpaslan Öztürk, Dk. 82 Gökcan Kaya, Dk. 83 Fredrik Midtsjö (Siltaş Yapı Pendikspor)





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