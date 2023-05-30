Pelkas'tan veda mesajı!

Hull City ile kiralık sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabından İngiliz ekibine veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pelkas'tan veda mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 16:55
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'deki kiralık sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, kulübe veda etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye giden Yunan futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnişli çıkışlı, güzen anları ve önemli dersleri olan uzun bir sezon oldu. Acun Ilıcalı'ya ve Hull City'ye ailesine güvenleri ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu benim için çok önemli. Artık devam etme zamanı" sözlerini kullandı.

Hull City forması altında 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ile de sözleşmesinin sonuna gelen Pelkas için sarı-lacivertlilerin sözleşmede yer alan kontrat uzatma maddesini kullanması beklenmiyor. Geleceği belirsiz olan Pelkas'ın adı eski takımı PAOK ve Trabzonspor ile anılıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery