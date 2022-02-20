Pekin Kış Olimpiyatları, Çinli çocuklara esin verdi

2022 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Pekin'de kış sporlarını teşvik için yapılan yatırımlar ve spor politikaları, Çinli çocukların erken yaşta kar ve buz sporlarıyla tanışmasını sağlayacak ortamın yaratılmasına katkı sağladı.



Pekin, Hıbey eyaletine bağlı komşu Cangciakou şehri ile 2015'ye Kış Olimpiyatları ev sahipliğine aday olduğunda olimpiyat vaadini, "300 milyon kişiyi kar ve buz sporlarıyla tanıştırmak" şeklinde ifade etmişti.



Bugün 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sona yaklaşırken Çin, olimpiyatın yeni nesillere verdiği ilhamla kış sporları heyecanını geleceğe taşımayı umuyor.



Çin, olimpiyat adaylığı sürecinde kış sporları için altyapı yatırımlarına öncelik verirken, okullarda ve mahalli kulüplerde başlatılan programlar sayesinde çok sayıda çocuk kar ve buz sporlarıyla tanışma fırsatı buldu.



Çin Spor Genel İdaresinin Ulusal İstatistik Bürosu ile yürüttüğü ankete göre, Ekim 2021 itibarıyla Çin'de kış sporlarıyla "tanışan" kişi sayısı 346 milyonu buldu. Vatandaşların kış sporlarına katılım oranı ülke genelinde yüzde 24,56'ya ulaştı. Bunda öncelikle altyapı yatırımları ile kar ve buz sporlarının icra edildiği merkezlerin sayısındaki artış etkili oldu.



Pekin şehrinde olimpiyat adaylığı öncesinde 42 kapalı buz pisti, 44 açık buz pisti ve 22 kayak pisti bulunuyordu. Adalık sürecinde yapılanlarla kapalı buz pisti sayısı 82'ye, açık buz pisti sayısı 97'ye ve kayak pisti sayısı 32'ye çıktı.



Altyapı yatırımları dışında Pekin, kış sporlarını yaygınlaştırmak için okullarda programlar başlattı. Kar ve buz sporları programlarının olduğu 200 proje okulu kuruldu.



Öte yandan kar ve buz sporlarını yaygınlaştırmak için adaylıktan itibaren "Pekin Kış Sporları Festivali" adında etkinlikler düzenlendi.



- Yerel spor kulüpleri ve lisanslı sporcu sayısındaki artış



Yerel düzeyde kurulan yeni spor kulüpleriyle lisanslı sporcu sayısında artış sağlandı. Pekin'de 5 buz hokeyi takımı ve 1 kayak takımı, ilçe düzeyinde de 125 kış sporları gençlik kulübü kuruldu.



Lisanslı sporcu sayısı 2017'de 79 iken, 4 yıl sonra 7 bin 565'e çıktı.



AA muhabiri, Pekin Medya Merkezinin davetiyle, başkente bağlı metropol ilçelerden Fıngtay'da faaliyet gösteren kış sporları gençlik kulübünün çalışmalarını yerinde gözlemledi.



Pekin merkezinin güneybatısındaki bir banliyö olan Fıngtay, 2 kapalı buz pisti, 8 açık hava kar ve buz alanı olmak üzere 10 kar ve buz tesisine ev sahipliği yapıyor.



Tüm bu tesisler kamunun genel kullanımına açık. Vatandaşlar halka açık saatlerde buralarda paten, kızak ve kayak sporlarını yapabiliyor.



Tesisler, ilçenin kar ve buz sporları takımları ile gençlik spor kulüplerinin antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.



- "Uçan Filler"



"Uçan Filler" adıyla anılan buz hokeyi ve artistik buz pateni takımından oluşan gençlik spor kulübü de bunlardan biri. Yalnıza altyapılar düzeyinde 18 yaş altı sporcuları yetiştiren kulübün yaklaşık 400 yüz lisanslı sporcusu bulunuyor.



Kulübün hokey ve buz pateni takımları, antrenmanlarını Nangong Uluslararası Buz Sporları Merkezi'nde yapıyor. 5 bin 800 metrekare toplam alana sahip tesiste 1800 metrekarelik standart buz sahası ve 900 metrekarelik artistik buz pateni pisti bulunuyor.



Salonun hokey sahası, Uluslararası Hokey Federasyonunun 2018'de belirlediği güncel standartlara uygun. 60 metre uzunluk ve 30 metre derinliğindeki, 8,5 metre çapında yaya sahip saha, antrenmanlar için takımlara farklı kullanım olanakları sunuyor.



Kulübün 12 yaş altı buz hokeyi takımının, sahada farklı antrenman bölümlerinde sergilediği gayret ve mücadele azmi dikkat çekti.



Küçük takım antrenörü Vang Yang, altyapı takımlarının amacının, çocukları erken yaşta buz hokeyi ile tanıştırmak ve ülkeyi ileride ulusal seviyede temsil edebilecek sporcuların yetiştirilmesi için yetenek havuzu oluşturmak olduğunu belirtti.



Artistik buz pateni program koordinatörü Vang Şin de çocukların buz üzerinde gerekli esnekliğe ve dengeye kavuşabilmesi için çok erken yaşta spora başlaması gerektiğini vurguladı. Vang, 5 yaşından başlayarak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Artistik buz pateni antrenmanında, antrenörlerin farklı yaştaki ve seviyedeki genç sporcularla bire bir ilgilendiği gözlendi.



Kar ve buz sporlarıyla erken yaşta tanışma olanağı bulan çocukların varlığı, ülkenin kış sporlarında geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.









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