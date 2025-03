Peer Koopmeiners'tan kardeşine destek!

Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in kardeşi Peer Koopmeiners, Gianluca Di Marzio'ya özel açıklamalarda bulundu. Peer, Juventus'ta geçirdiği zorlu sezona rağmen kardeşinin takımdaki geleceği konusunda oldukça iyimser konuştu.



"ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"



Teun Koopmeiners'in Juventus'a transferinin ardından beklentilerin yüksek olduğunu belirten Peer, kardeşinin adaptasyon sürecinde zorlandığını ancak potansiyelini tekrar göstereceğine inandığını vurguladı. "Ona her zaman destek oldum. Verona maçında attığı harika gol bunun bir göstergesiydi. Her gün daha iyisini yapmak için çalışıyor ve onun kalitesi er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.



Peer Koopmeiners, Teun'un Juventus'taki performansının Atalanta'daki günlerine göre daha düşük olmasının nedenlerinden birinin yeni pozisyonu ve sistem değişikliği olduğunu ifade etti. "Farklı bir takım, farklı bir oyun tarzı ve farklı bir pozisyon. İnsanlar bunun ne kadar zor olduğunu anlamıyorlar. Ama Teun'un hedefi net: Juventus'a tam anlamıyla adapte olup takımına gol ve asistleriyle katkı sağlamak."



"JUVENTUS'DA KALMAK İSTİYOR"



Juventus'taki geleceği hakkında konuşan Peer, kardeşinin kesinlikle Torino'da kalmak istediğini belirtti. "Teun Juventus'a âşık. Transfer günü bana gönderdiği fotoğraflardaki mutluluğu hayatımda hiç görmemiştim. Onun hedefi burada başarılı olmak ve kesinlikle bu karardan pişmanlık duymuyor."



Ayrıca, teknik direktör Thiago Motta'nın kararlarına saygı duyduklarını da belirten Peer, "Farklı pozisyonlarda oynatılması kolay değil ama teknik direktör karar veriyor. Önemli olan, Teun'un tekrar kendini bulması ve mutlu olması" dedi.



PEER'IN HAYALİ SERIE A



AZ Alkmaar'ın önemli isimlerinden biri olan Peer Koopmeiners, gelecekte İtalya'da oynamak istediğini de açıkladı. "İtalya, futbolu ne kadar sevdiğini her fırsatta gösteren bir ülke. Serie A'da büyük kulüpler var ve ben de burada oynamayı çok isterim."



Hangi takımı tercih edeceği konusunda net bir yanıt vermeyen Peer, "Şu an belirli bir takımım yok ama Serie A benim için büyük bir hedef" diye ekledi.



AZ ALKMAAR'IN BAŞARI SIRRI



Son olarak AZ Alkmaar'ın genç yetenekleri nasıl geliştirdiğine değinen Koopmeiners, kulübün oyunculara zaman tanıyan ve fırsat veren yapısını övdü. "Burada kimseye bir şey bedava verilmez. Çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekir. Teun, Reijnders, Kerkez ve birçok oyuncu bu fırsatları değerlendirdi. İşte bu yüzden AZ Alkmaar harika bir kulüp."