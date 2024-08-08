Pedro Malheiro: 'İnanıyorum, rövanş maçını kazanacağız'

Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro, Rapid Wien'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.
Pedro Malheiro yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça iyi başlamıştık. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama istemediğimiz bir gol yedik. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi ikinci maçımız var. Çok eminim ki ikinci maçı kazanıp bir üst tura çıkacağız. Takıma alışmaya başladım. Her maçta yüzde 100'mü vermeye çalışıyorum. Bireysel hedefim bu sene takımla kupa kazanmak."
Pedro Malheiro yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça iyi başlamıştık. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama istemediğimiz bir gol yedik. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi ikinci maçımız var. Çok eminim ki ikinci maçı kazanıp bir üst tura çıkacağız. Takıma alışmaya başladım. Her maçta yüzde 100'mü vermeye çalışıyorum. Bireysel hedefim bu sene takımla kupa kazanmak."
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