Paulista'sız Beşiktaş kazanamıyor!

Gabriel Paulista'nın yokluğunda Beşiktaş, kalesinde 4 maçta 6 gol gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Paulista'sız Beşiktaş kazanamıyor!
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03 Kasım 2024 16:04
Son güncelleme 03 Kasım 2024 16:21
Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Beşiktaş'ta, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Siyah Beyazlılar'ın deneyimli stoperi Paulista, Gaziantep FK karşılaşmasının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Takımla antrenmanlara başlayan Paulista'nın tam olarak ne zaman forma giyebileceği hala belirsizliğini sürdürüyor. 

Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giymeyen Paulista'nın yokluğunda Beşiktaş, 6 puan kaybetti.

PAULISTA'NIN YOKLUĞUNDA BEŞİKTAŞ

Bu sezon Paulista'nın forma giydiği 6 lig karşılaşmasında kalesinde sadece 4 gol gören Beşiktaş, sakatlık yaşadığı Gaziantep maçından itibaren oynanan 4 maçta kalesinde 6 gol gördü.

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