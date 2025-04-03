Paulista: 'Kırmızı kart yüzünden kaybettik'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista, şu sözleri kullandı:
"Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista, şu sözleri kullandı:
"Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim."