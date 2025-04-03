Paulista: "Kırmızı kart yüzünden kaybettik"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş futbolcusu Gabriel Paulista, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Paulista: 'Kırmızı kart yüzünden kaybettik'
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03 Nisan 2025 22:55
Son güncelleme 03 Nisan 2025 22:59
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista, şu sözleri kullandı:

"Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim."

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