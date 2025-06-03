Paul Pogba, Monaco'ya önerildi!

Doping cezasının ardından futboldan uzak kalan Paul Pogba'nın geleceği belirsizliğini koruyor.



Fransız yıldız için Foot Mercato'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, Pogba, menajerler tarafından Monaco'ya önerildi.



Monaco'nun ise transfer için gelen bu önerinin ardından hangi adımı atacağının şu anda belirsiz olduğu yazıldı.



Doping nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası alan Pogba'nın bu cezası daha sonra 18 aya indirilmişti. Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayan 32 yaşındaki futbolcu mart ayından bu yana serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.



