Patrick van Aanholt'tan iki gol için itiraf

Galatasaraylı Patrick van Aanholt, Çaykur Rizespor'a iki gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gollerinin sorulması üzerine açıklama yapan Patrick van Aanholt "3 puan daha önemliydi benim için. 2 gol atmak da mutluluk verici. Ben çok fazla skora katkı sağlayan bir oyuncu değilim. Ben her maçta katkı sağlayabilmeye çalıştım. Sağlayabildiğim için mutluyum." dedi.
Hollandalı sol bek, "İnanılmaz mutluyum. İkinci golüm, ilk golümden daha güzeldi. Önemli olan 3 puandı tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Patrick van Aanholt "9 kez sağ ayağımla gol attım. Sanırım sağ ayağımla daha çok gol atıyorum ama önemli olan goldür." diyerek sözlerini noktaladı.
Gollerinin sorulması üzerine açıklama yapan Patrick van Aanholt "3 puan daha önemliydi benim için. 2 gol atmak da mutluluk verici. Ben çok fazla skora katkı sağlayan bir oyuncu değilim. Ben her maçta katkı sağlayabilmeye çalıştım. Sağlayabildiğim için mutluyum." dedi.
Hollandalı sol bek, "İnanılmaz mutluyum. İkinci golüm, ilk golümden daha güzeldi. Önemli olan 3 puandı tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Patrick van Aanholt "9 kez sağ ayağımla gol attım. Sanırım sağ ayağımla daha çok gol atıyorum ama önemli olan goldür." diyerek sözlerini noktaladı.
Patrick van Aanholt: "Önce aslanlar yer🦁~💛❤️" pic.twitter.com/kBByOqr6qs
— Sporx (@sporx) February 27, 2022