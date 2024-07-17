Patrick Beverley, Hapoel Tel Aviv'e gitti

NBA'in tecrübeli oyuncusu Patrick Beverley'nin, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Patrick Beverley, Hapoel Tel Aviv'e gitti
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17 Temmuz 2024 11:22
NBA'in tecrübeli oyuncusu Patrick Beverley'nin, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

On iki yıllık NBA veteranı Beverley, Pat Bev Podcast'te gelecek sezon için İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımına katılacağını duyurdu:

"Bana istediğim her şeyi verdiler. Reddedemedim."

Beverley geçtiğimiz sezonu hem Philadelphia 76ers hem de Milwaukee Bucks'ta geçirmiş ve toplam 73 maçta 6,2 sayı, 2,6 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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