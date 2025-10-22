22 Ekim
Patrick Berg: "Galatasaray'ın stadı bir cadı kazanı"

Bodo/Glimt'in orta sahası Patrick Berg, Galatasaray maçı öncesi Rams Park'taki atmosfer hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Ekim 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Norveç ekibi Bodo/Glimt'te, takımın deneyimli orta saha oyuncusu Patrick Berg, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
Galatasaray'ın sahası Rams Park'taki atmosferin etkisine değinen Berg, bu maçın kendileri için büyük bir sınav olacağını söyledi.
 
"EĞLENCELİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"
 
Patrick Berg, Galatasaray karşılaşmasının takım için zorlu ama heyecan verici olduğunu belirterek, "Galatasaray maçı, bizim için inanılmaz eğlenceli bir meydan okuma olacak. Başarılı olabilmemiz için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
"BU, DAHA ÖNCEKİLERDEN FARKLI BİR CADI KAZANI"
 
Rams Park'taki taraftar atmosferine özel olarak değinen Berg, "Daha önce karşılaştığımız tüm 'cadı kazanı' atmosferlerinin çok ötesinde bir cadı kazanıyla karşılaşacağız. Bu harika olacak." sözleriyle, İstanbul'daki atmosferin büyüklüğünü vurguladı.
