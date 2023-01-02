Partizan'dan çarpıcı hamle; Jabari Parker

THY Euroleague ekiplerinden Partizan, çarpıcı bir transfer hamlesine hazırlanıyor.



Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Sırp ekibi, 2014 yılında NBA Draft'ında 2 numaradan seçilen Jabari Parker'ı kadrosuna katmak istiyor. Partizan, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu ile görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi bu transferde önemli rol bir role sahip.



8 yıl NBA'de mücadele eden 27 yaşındaki forvet, NBA kariyerine 14.1 sayı ve 5.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ