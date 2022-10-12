Paris'te goller var, galip yok

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında PSG, sahasında Benfica'yı konuk etti.



Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.



Maçta eşitliği bozan isim 40. dakikada penaltıdan Mbappe oldu. Mbappe, 31 golle PSG tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı ve ilk yarı PSG'ninj 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıya Benfica hızlı başladı ve bu kez penaltıdan Joao Mario golü atarak skoru eşitledi. Kalan dakikalarda PSG topa sahip olan taraf olsa da golü bulmayı başaramadı ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla her iki takım da puanını 8'e yükseltti.





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