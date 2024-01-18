Para karate branşı resmi olarak Türkiye Karate Federasyonuna bağlandı

Türkiye Karate Federasyonu, para karate branşının resmi olarak kendilerine bağlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para karate branşı resmi olarak Türkiye Karate Federasyonuna bağlandı
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18 Ocak 2024 13:29
Türkiye Karate Federasyonu, para karate branşının resmi olarak kendilerine bağlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Para karate branşı federasyonumuza resmi spor branşı olarak bağlanmıştır. Bu branşta faaliyet göstermek isteyen spor kulüplerimizin bağlı bulundukları il müdürlüklerinde sicil lisans ve spor kulüpleri birimine başvurarak branş tescili yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, para karatenin engelli sporcular için uyarlanmış, üç farklı engel kategorisinden oluşan ve sadece kata dalında rekabet edilebilen müsabaka yöntemi olduğu belirtildi.

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